экипажи зажигательных русских судов успели уйти на шлюпках. Через 18 минут они прошли 2/3 расстоянтя до берега. Сколько времени им осталось двигаться, если скорость их движения не изменялась?
Математика
экипажи зажигательных русских судов успели уйти на шлюпках. Через 18 минут они прошли 2/3 расстоянтя до берега. Сколько времени им осталось двигаться, если скорость их движения не изменялась?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если за 18 минут пройдено 2/3 расстояния, то за 9 минут пройдено 1/3 расстояния. Весь путь это три части. Следовательно осталось двигаться 9 минут
Гость:
так как они проплыли две третьи, то им осталось проплыть одну третью.Если скороть одно и та же, то 18 - 2/3 х - 1/3 х = 18*1/3 / 2/3 = 9 минут Ответ 9 минут
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