экипажи зажигательных русских судов успели уйти на шлюпках. Через 18 минут они прошли 2/3 расстоянтя до берега. Сколько времени им осталось двигаться, если скорость их движения не изменялась?

Математика

экипажи зажигательных русских судов успели уйти на шлюпках. Через 18 минут они прошли 2/3 расстоянтя до берега. Сколько времени им осталось двигаться, если скорость их движения не изменялась?

Автор: Гость