Упростить: а 2/3 * а 4/3 =
Алгебра
Упростить: а 2/3 * а 4/3 =
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а ^2/3 * а^ 4/3 =a^(2/3+4/3)=a^2
Гость:
(a+2/3)*(a+4/3)=a^2+4a/3+2a/3+8/9=a^2+3a+8/9
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