у нас будет день именниника в классе! помогите пожалуйста со стишком. надо одним стишком всех одноклассников с ДЭ ЭР поздравить;)

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у нас будет день именниника в классе! помогите пожалуйста со стишком. надо одним стишком всех одноклассников с ДЭ ЭР поздравить;)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поздравляю с днем рождения, Одноклассник, отмечай Этот праздник, и везение В этот день ты получай – Пусть подарки будут классные, Я хочу добра желать Дорогому однокласснику,  Неприятностей не знать! 
Гость:
Я хочу пожелать вам ребята Счастья,добра,любви... Чтобы в жизни в вашей ребята Только дни золотые текли. Я хочу чтоб вы чаще смеялись Чтобы цвели огоньки ваших глаз Чтобы радостный час вашей жизни Никогда,никогда не угас! С днём рождения,мои однаклассники!!!  
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