у нас будет день именниника в классе! помогите пожалуйста со стишком. надо одним стишком всех одноклассников с ДЭ ЭР поздравить;)

Поздравляю с днем рождения, Одноклассник, отмечай Этот праздник, и везение В этот день ты получай – Пусть подарки будут классные, Я хочу добра желать Дорогому однокласснику, Неприятностей не знать!

Гость: Гость:

Я хочу пожелать вам ребята Счастья,добра,любви... Чтобы в жизни в вашей ребята Только дни золотые текли. Я хочу чтоб вы чаще смеялись Чтобы цвели огоньки ваших глаз Чтобы радостный час вашей жизни Никогда,никогда не угас! С днём рождения,мои однаклассники!!!