Сделайте пллллизззз.1)Какова масса 3*10*23 атомов серы 2) расчитайте массу и число молекул 3,4 моль Al2O3

Химия
Сделайте пллллизззз.1)Какова масса 3*10*23 атомов серы 2) расчитайте массу и число молекул 3,4 моль Al2O3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) найдем кол-во ве-ва серы кол-во ве-ва = кол-во молекул/число авогадро = 3*10*23/ 6*10*23 = 0,5 моль масса = кол-во ве-ва * молярная масса = 0,5моль*32г/моль = 16 г 2)число молекул = кол-во ве-ва* числа авогадро = 3,4*6*10*23 = 20,4*10*23 молекул масса = кол-во вева*молярная масса = 3,4моль*102г/моль = 346,8 г
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