Представьте число 1/243 в виде степени с основанием 9
Алгебра
Представьте число 1/243 в виде степени с основанием 9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/(3*9²)=(3*9²)^-1 иначе никак
Гость:
предполагаю что это так 1/243=(9²*3)⁻¹
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