Человек должен перевести в лодке на другой берег реки волка,козу и капусту.Но в лодку помещается только человек и коза,либо человек и волк,либо человек и капуста.На берегу нельзя оставлять волка с козой,так как волк съест козу,...
Экономика
Человек должен перевести в лодке на другой берег реки волка,козу и капусту.Но в лодку помещается только человек и коза,либо человек и волк,либо человек и капуста.На берегу нельзя оставлять волка с козой,так как волк съест козу,либо козу с капустой,так как коза съест капусту.Как это сделать?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 рейс чел перевозит козу. возращается один 2 рейс человек перевозит капусту возвращается с козой 3 рейс человек перевозит волка возращается один 4 рейс человек перевозит козу
Гость:
1. перевозит козу, возвращается, берет капусту 2. перевозит капусту и забирает с собой козу 3. высаживает обратно козу, берет волка 4. перевозит волка, возвращается за козой
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