Человек должен перевести в лодке на другой берег реки волка,козу и капусту.Но в лодку помещается только человек и коза,либо человек и волк,либо человек и капуста.На берегу нельзя оставлять волка с козой,так как волк съест козу,...

Экономика

Человек должен перевести в лодке на другой берег реки волка,козу и капусту.Но в лодку помещается только человек и коза,либо человек и волк,либо человек и капуста.На берегу нельзя оставлять волка с козой,так как волк съест козу,либо козу с капустой,так как коза съест капусту.Как это сделать?

Автор: Гость