Один отрезок на карте имеет длину 5,4 см,а на местности 27 км.Какую длину будет иметь отрезок,длина которого на местности 18 км?

Математика
Один отрезок на карте имеет длину 5,4 см,а на местности 27 км.Какую длину будет иметь отрезок,длина которого на местности 18 км?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5,4---------27 x----------18 x=(5.4*18)/27=3.6
Гость:
составим пропорцию 5,4см-27км х см-18км х=(18*5,4)/27=3,6см будет иметь длину ответ:3,6см
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