решите уравнения:- (4,1x - 5,5x) - (7,3x + 3,6) = - 5,3x (1,8x - 1,9) - (2,7x - 3,7) = 2,1x
Математика
решите уравнения:- (4,1x - 5,5x) - (7,3x + 3,6) = - 5,3x (1,8x - 1,9) - (2,7x - 3,7) = 2,1x
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-(4,1х-5,5х)-(7,3х+3,6)=-5,3х -4,1х+5,5х-7,3х-3,6=-5,3х -4,1х+5,5х-7,3х+5,3х=3,6 -0,6х=3,6 х=-6 Ответ:-6. (1,8х-1,9)-(2,7х-3,7)=2,1х 1,8х-1,9-2,7х+3,7=2,1х 1,8х-2,7х-2,1=1,9-3,7 -3х=-1,8 х=0,6 Ответ:0,6.
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