Меховой дом выставил на продажу 14 шуб 42-го размера, 7 шуб 44-го размера, 9 шуб 46-го размера и 10 шуб 48-го размера. Из этого набора случайным образом отобрали шубу и повесили ее на витрину. Найдите вероятность того, что на в...

Алгебра
Меховой дом выставил на продажу 14 шуб 42-го размера, 7 шуб 44-го размера, 9 шуб 46-го размера и 10 шуб 48-го размера. Из этого набора случайным образом отобрали шубу и повесили ее на витрину. Найдите вероятность того, что на витрине окажется шуба, размер которого меньше 48-го.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14+7+9+10=40 всего шуб не меньше 48 размера 10 шуб следовательно 10/40=0,25
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