Меховой дом выставил на продажу 14 шуб 42-го размера, 7 шуб 44-го размера, 9 шуб 46-го размера и 10 шуб 48-го размера. Из этого набора случайным образом отобрали шубу и повесили ее на витрину. Найдите вероятность того, что на в...

Алгебра

Меховой дом выставил на продажу 14 шуб 42-го размера, 7 шуб 44-го размера, 9 шуб 46-го размера и 10 шуб 48-го размера. Из этого набора случайным образом отобрали шубу и повесили ее на витрину. Найдите вероятность того, что на витрине окажется шуба, размер которого меньше 48-го.

Автор: Гость