помогите пжл   1)Решите уравнение:  (10,9-х):0,46=2,5 2)Решите задачу: Собственная скоросто лодки 6,7 км/ч,скоросто течения реки 1,2км/ч.Лодка проплыла 4 ч против течения и 2ч по течению.КАкой путь лодка проплыла за эти 6 часов?

Математика
помогите пжл   1)Решите уравнение:  (10,9-х):0,46=2,5 2)Решите задачу: Собственная скоросто лодки 6,7 км/ч,скоросто течения реки 1,2км/ч.Лодка проплыла 4 ч против течения и 2ч по течению.КАкой путь лодка проплыла за эти 6 часов?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(10,9-х):0,46=2,5 10,9-х=2,5*0,46 10,9-х=1,15 х=10,9-1,15 х=9,75 ответ:х=9,75
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