помогите пжл 1)Решите уравнение: (10,9-х):0,46=2,5 2)Решите задачу: Собственная скоросто лодки 6,7 км/ч,скоросто течения реки 1,2км/ч.Лодка проплыла 4 ч против течения и 2ч по течению.КАкой путь лодка проплыла за эти 6 часов?

Математика

помогите пжл 1)Решите уравнение: (10,9-х):0,46=2,5 2)Решите задачу: Собственная скоросто лодки 6,7 км/ч,скоросто течения реки 1,2км/ч.Лодка проплыла 4 ч против течения и 2ч по течению.КАкой путь лодка проплыла за эти 6 часов?

Автор: Гость