Реши уравнение: а)3х+4(25-х)=91 б)3х+100-4х=91
Математика
Реши уравнение: а)3х+4(25-х)=91 б)3х+100-4х=91
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а)3х+4(25-х)=91 3х+100-4х=91 -х=-9 х=9 Ответ:9 б)3х+100-4х=91 -х=-9 х=9 Ответ:9
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