Реши уравнение: а)3х+4(25-х)=91 б)3х+100-4х=91

Математика
Реши уравнение: а)3х+4(25-х)=91 б)3х+100-4х=91
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а)3х+4(25-х)=91    3х+100-4х=91     -х=-9    х=9    Ответ:9 б)3х+100-4х=91    -х=-9     х=9     Ответ:9 
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