Переносное значение прилагательных.

Русский язык
Переносное значение прилагательных.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прилагательные в переносном значении - это эпитеты,например: золотое сердце,ледяной взгляд,холодный прием                                  
Гость:
Переносное значение прилагательных - это когда предмет принимает признак другого предмета. метафоры и эпитеты. например, жгучий взгляд, пустая голова, громкие слова, колкий характер
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
помогите пжл   1)Решите уравнение:  (10,9-х):0,46=2,5 2)Решите задачу: Собственная скоросто лодки 6,7 км/ч,скоросто течения реки 1,2км/ч.Лодка проп...
Ответить
Алгебра
При каких значениях m вершины парабол y=-x^2-6mx+m и y=x^2-4mx-2 расположены по одну сторону от оси x
Ответить
Математика
Реши уравнение: а)3х+4(25-х)=91 б)3х+100-4х=91
Ответить
Математика
Расстояние между городами Магадан и Комсомольск-на-Амуре равно 1300 км.Какую длину будет иметь отрезок,выражающий это расстояние на карте в масштаб...
Ответить
Алгебра
Меховой дом выставил на продажу 14 шуб 42-го размера, 7 шуб 44-го размера, 9 шуб 46-го размера и 10 шуб 48-го размера. Из этого набора случайным об...
Ответить