Переносное значение прилагательных.
Русский язык
Переносное значение прилагательных.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прилагательные в переносном значении - это эпитеты,например: золотое сердце,ледяной взгляд,холодный прием
Гость:
Переносное значение прилагательных - это когда предмет принимает признак другого предмета. метафоры и эпитеты. например, жгучий взгляд, пустая голова, громкие слова, колкий характер
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