Прилагательные в переносном значении - это эпитеты,например: золотое сердце,ледяной взгляд,холодный прием

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Переносное значение прилагательных - это когда предмет принимает признак другого предмета. метафоры и эпитеты. например, жгучий взгляд, пустая голова, громкие слова, колкий характер