Выполни синтаксический разбор предложения.Разве забудет сердце такую красоту?

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Разве забудет сердце такую красоту? разве-(как?)наречие.(_._._._) забудет - (что сделает?)сказуемое(глагол) ( ___________) ___________ сердце- (что?) - подлежащие(сущиствительное) (_____________) такую(Какую?) - прилагательное (~~~~~~~) красоту - (что?) - дополнение выраженое сущиствительным (винительный падеж) (_ _ _ _ _) Характеристика: (вопросительное,невоскдицательное,забудет сердце- 1 грам. основа, распростроненое)