Выполни синтаксический разбор предложения.Разве забудет сердце такую красоту?
Русский язык
Выполни синтаксический разбор предложения.Разве забудет сердце такую красоту?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
разве-наречие, выражено обстоятельством., забудет-глагол, выражено сказуемым., сердце-существительно, выражено подлежащим., такую-прилагательное, выражено опредлением., красоту-существительное, выражено дополнением. (Повествовательное, не восклицательное, простое, распространеное) (=-)
Гость:
Разве забудет сердце такую красоту? разве-(как?)наречие.(_._._._) забудет - (что сделает?)сказуемое(глагол) ( ___________) ___________ сердце- (что?) - подлежащие(сущиствительное) (_____________) такую(Какую?) - прилагательное (~~~~~~~) красоту - (что?) - дополнение выраженое сущиствительным (винительный падеж) (_ _ _ _ _) Характеристика: (вопросительное,невоскдицательное,забудет сердце- 1 грам. основа, распростроненое)
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