нужны задачи о пифагоровых тройках,помогите,пожалуйста.

ну вот к примеру) Пифагоровы числа - это тройка натуральных чисел a, b, c, такая, что a2 + b2 = c2. Известно, что a, b, c - пифагоровы числа, a < b < c и a + b + c = 11000. Чему равно минимальное произведение a*b*c?