нужны задачи о пифагоровых тройках,помогите,пожалуйста.

Геометрия
нужны задачи о пифагоровых тройках,помогите,пожалуйста.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ну вот к примеру) Пифагоровы числа - это тройка натуральных чисел a, b, c, такая, что a2 + b2 = c2.  Известно, что a, b, c - пифагоровы числа, a < b < c и a + b + c = 11000. Чему равно минимальное произведение a*b*c?
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