высота правильной призмы равна 12 см. сторона ее основания 6 см. вычислите периметр сечения призмы плоскостью, содержащей прямую и середину ребра

Геометрия
высота правильной призмы равна 12 см. сторона ее основания 6 см. вычислите периметр сечения призмы плоскостью, содержащей прямую и середину ребра
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
площадь усеченной фигуры равна 3
Гость:
Усеченная фигура ровна трём!  
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