6 пар перчаток различных размеров.сколькими способами можно выбрать из них одну перчатку на левую руку и одну перчатку на правую,чтобы они были разных размеров.
Математика
6 пар перчаток различных размеров.сколькими способами можно выбрать из них одну перчатку на левую руку и одну перчатку на правую,чтобы они были разных размеров.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
всего 12 перчаток: 6 на правую и 6 неа левую руку 1. правую перчатку выбираем произвольно их 6 штук=6 вариантов 2. левую выбираем любую, кроме выбранного размера, т.е. из 5 штук=5 вариантов 3. обшее количество вариантов 6*5=30
Гость:
По правилу произведения выбрать одну перчатку на левую руку и одну на правую так, чтобы перчатки были разных размеров можно выбрать 6 * 5 = 30 Ответ: 30-ю способами.
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