6 пар перчаток различных размеров.сколькими способами можно выбрать из них одну перчатку на левую руку и одну перчатку на правую,чтобы они были разных размеров.

Математика

6 пар перчаток различных размеров.сколькими способами можно выбрать из них одну перчатку на левую руку и одну перчатку на правую,чтобы они были разных размеров.

Автор: Гость