ОБЧИСЛІТЬ МАСОВІ ЧАСТКИ ЕЛЕМЕНТІВ У ТАКИХ РЕЧОВИНАХ: NaHO3            Mg(OH)2   

Химия
ОБЧИСЛІТЬ МАСОВІ ЧАСТКИ ЕЛЕМЕНТІВ У ТАКИХ РЕЧОВИНАХ: NaHO3            Mg(OH)2   
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M(NaHCO3) = 23 + 1 + 12 + 16*3 = 84 г/моль ω(Na) = 23/84 * 100% = 27,38% ω(H) = 1/84 * 100% = 1,2% ω(C) = 12/84 * 100% = 14,28% ω(O) = 16*3/84 * 100% = 57,14% M(Mg(OH)2) = 24 + (16 + 1)*2 = 58 г/моль ω(Mg) = 24/58 * 100% = 41,38% ω(O) = 2*16/58 * 100% = 55,17% ω(H) = 2*1/58 * 100% = 3,45%
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Выполни Синтаксический разбор предложения, Разве забудет сердце такую красоту?
Ответить
Экономика
составьте программу вычисления объема, площади полной поверхности,сумму ребер прямого параллелепипеда
Ответить
Математика
6 пар перчаток различных размеров.сколькими способами можно выбрать из них одну перчатку на левую руку и одну перчатку на правую,чтобы они были раз...
Ответить
Русский язык
плавать мы,1 жившие у реки ребятишки,2 учились так же естественно,3 как учатся в детстве ходить... Так же само собой приходило умение владеть весло...
Ответить
Геометрия
высота правильной призмы равна 12 см. сторона ее основания 6 см. вычислите периметр сечения призмы плоскостью, содержащей прямую и середину ребра
Ответить