Какие из перечисленных веществ будут реагировать между собой: Ca,O2,MgO,CO2, NAOH,HCl.Запишите шесть возможных реакций.Решите плиизззз)))))))

Химия

Какие из перечисленных веществ будут реагировать между собой: Ca,O2,MgO,CO2, NAOH,HCl.Запишите шесть возможных реакций.Решите плиизззз)))))))

Автор: Гость