Какие из перечисленных веществ будут реагировать между собой: Ca,O2,MgO,CO2, NAOH,HCl.Запишите шесть возможных реакций.Решите плиизззз)))))))
Химия
Какие из перечисленных веществ будут реагировать между собой: Ca,O2,MgO,CO2, NAOH,HCl.Запишите шесть возможных реакций.Решите плиизззз)))))))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2Сa + O2 = 2CaO 2) NaOH + HCl = NaCl + H2O 3) MgO + CO2 = MgCO3 (в осадок уйдёт) 4) MgO + 2HCl = MgCl2 + H2O 5) 2NaOH + CO2 = Na2CO3 + H2O 6) Ca + 2HCl = CaCl2 + H2 (газ)
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