при каких значениях а биквадратное уравнение х4+а2+а-1=0 имеет лишь два различных корня? 

Алгебра
при каких значениях а биквадратное уравнение х4+а2+а-1=0 имеет лишь два различных корня? 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х^4+а2+а-1=0 x^4=-a^2-a+1 есть решения если -a^2-a+1≥0 D=1+4=5 a=(1±√5)/2 если -a^2-a+1=0 одно решение х=0 если -a^2-a+1>0   x^4=b  x=±b^(1/4) - два решения при a∈((1-√5)/2;(1+√5)/2)
Гость:
При a∈((1-√5)/2;(1+√5)/2)  
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