Подскажите правильно ли я ответила на вопрос : Последствия распространения мануфактурного производства в Европе ? ответ : Во – первых, увеличение объемов производства, рост ассортимента выпускаемой продукции стали источником ус...

Обществознание
Подскажите правильно ли я ответила на вопрос : Последствия распространения мануфактурного производства в Европе ? ответ : Во – первых, увеличение объемов производства, рост ассортимента выпускаемой продукции стали источником ускоренного развития товарно – денежных отношений. Во-вторых, происходили изменения в социальной структуре общества. В-третьих, развитие производства и торговли содействовало формированию единых внутренних рынков.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да, но думаю "рост ассортимента выпускаемой продукции" лишний.
Гость:
а я думаю,что тут все к месту! отличный ответ
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