Подскажите правильно ли я ответила на вопрос : Последствия распространения мануфактурного производства в Европе ? ответ : Во – первых, увеличение объемов производства, рост ассортимента выпускаемой продукции стали источником ус...

Обществознание

Подскажите правильно ли я ответила на вопрос : Последствия распространения мануфактурного производства в Европе ? ответ : Во – первых, увеличение объемов производства, рост ассортимента выпускаемой продукции стали источником ускоренного развития товарно – денежных отношений. Во-вторых, происходили изменения в социальной структуре общества. В-третьих, развитие производства и торговли содействовало формированию единых внутренних рынков.

Автор: Гость