словосочетание жизненной школой построенное на основе согласования, замените синонимичным со связью управление

Русский язык
словосочетание жизненной школой построенное на основе согласования, замените синонимичным со связью управление
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В связи управление главное слово требует определённого падежа от зависимого слова.  Правильнеый ответ-Школа жизни
Гость:
школа из жизни или школа жизни я точно не знаю))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Экономика
составить блок схему алгоритма и программу вычесления площади треугольника
Ответить
Химия
Какие из перечисленных веществ будут реагировать между собой: Ca,O2,MgO,CO2, NAOH,HCl.Запишите шесть возможных реакций.Решите плиизззз)))))))
Ответить
Алгебра
a+16b квадрат-4a квадрат-2b/a-2b
Ответить
Алгебра
при каких значениях а биквадратное уравнение х4+а2+а-1=0 имеет лишь два различных корня? 
Ответить
Химия
ОБЧИСЛІТЬ МАСОВІ ЧАСТКИ ЕЛЕМЕНТІВ У ТАКИХ РЕЧОВИНАХ: NaHO3            Mg(OH)2   
Ответить