словосочетание жизненной школой построенное на основе согласования, замените синонимичным со связью управление
Русский язык
словосочетание жизненной школой построенное на основе согласования, замените синонимичным со связью управление
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В связи управление главное слово требует определённого падежа от зависимого слова. Правильнеый ответ-Школа жизни
Гость:
школа из жизни или школа жизни я точно не знаю))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Какие из перечисленных веществ будут реагировать между собой: Ca,O2,MgO,CO2, NAOH,HCl.Запишите шесть возможных реакций.Решите плиизззз)))))))
Алгебра