Составьте со словосочетаниями по-другому думать,по другому пути предложения .Какими членами предложения являются слова-омонимы?

Нам посоветовали думать над задачей по-другому.Нас заставили идти по другому пути. в первом предложении: обстоятельство образа действия,во втором: согласованное определение.

Гость: Гость:

Наш герой не знал,что думать по-другому (обстоятельство) в этом государстве - опасно. Путники решили на следующий день отправиться по другому( определение) пути.