Составьте со словосочетаниями по-другому думать,по другому пути предложения .Какими членами предложения являются слова-омонимы?
Русский язык
Составьте со словосочетаниями по-другому думать,по другому пути предложения .Какими членами предложения являются слова-омонимы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нам посоветовали думать над задачей по-другому.Нас заставили идти по другому пути. в первом предложении: обстоятельство образа действия,во втором: согласованное определение.
Гость:
Наш герой не знал,что думать по-другому (обстоятельство) в этом государстве - опасно. Путники решили на следующий день отправиться по другому( определение) пути.
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