Каким членом предложения является слово "дуб" в данном предложении? Узкая тропинка привела путников под раскидистый дуб.

Русский язык
Каким членом предложения является слово "дуб" в данном предложении? Узкая тропинка привела путников под раскидистый дуб.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
членом предложения  :дополнением ,тропинка- подлежащее, привела- сказуемое
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
между горизонтальными заряженными пластинами находятся в покое капелька масла,заряд которой q-=1,6*10 -16 кл.определите массу капли ,если напряженн...
Ответить
Обществознание
Подскажите правильно ли я ответила на вопрос : Последствия распространения мануфактурного производства в Европе ? ответ : Во – первых, увеличение о...
Ответить
Русский язык
словосочетание жизненной школой построенное на основе согласования, замените синонимичным со связью управление
Ответить
Экономика
составить блок схему алгоритма и программу вычесления площади треугольника
Ответить
Химия
Какие из перечисленных веществ будут реагировать между собой: Ca,O2,MgO,CO2, NAOH,HCl.Запишите шесть возможных реакций.Решите плиизззз)))))))
Ответить