Каким членом предложения является слово "дуб" в данном предложении? Узкая тропинка привела путников под раскидистый дуб.
Русский язык
Каким членом предложения является слово "дуб" в данном предложении? Узкая тропинка привела путников под раскидистый дуб.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
членом предложения :дополнением ,тропинка- подлежащее, привела- сказуемое
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
между горизонтальными заряженными пластинами находятся в покое капелька масла,заряд которой q-=1,6*10 -16 кл.определите массу капли ,если напряженн...
Обществознание
Подскажите правильно ли я ответила на вопрос : Последствия распространения мануфактурного производства в Европе ? ответ : Во – первых, увеличение о...
Русский язык
словосочетание жизненной школой построенное на основе согласования, замените синонимичным со связью управление