решите уравнение: - (2,92 - 8,2x ) - (1,6 - 4,7x + 2,9x) = 3,2
Математика
решите уравнение: - (2,92 - 8,2x ) - (1,6 - 4,7x + 2,9x) = 3,2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-(2,92 - 8,2х) -- ( 1,6 - 4,7х + 2,9х ) = 3,2 открываем скобки -2,92+8,2х - 1,6 + 4,7х - 2,9х = 3,2 значения с иксом оставляем слева , а остальные переносим с противоположным знаком 8,2х + 4,7х -2,9х = 3,2 + 2,92 + 1,6 10х = 7,72 х = 7,72 : 10 х = 0,772
Гость:
-(2.92-8.2х)-(1,6-4,7х+2,9х)=3,2 -2,92+8,2х-1,6+4,7х-2,9х-3,2=0 10х-7,72=0 10х=7,72 х=0,772 ответ: 0,772
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