решите уравнение: - (2,92 - 8,2x ) - (1,6 - 4,7x + 2,9x) = 3,2

Гость: Гость:

-(2,92 - 8,2х) -- ( 1,6 - 4,7х + 2,9х ) = 3,2 открываем скобки -2,92+8,2х - 1,6 + 4,7х - 2,9х = 3,2 значения с иксом оставляем слева , а остальные переносим с противоположным знаком 8,2х + 4,7х -2,9х = 3,2 + 2,92 + 1,6 10х = 7,72 х = 7,72 : 10 х = 0,772