помогите написать эссе по плану к высказыванию "Только слабые совершают преступления. Человеку сильному они не нужны". План: 1. Как я понимаю смысл высказывания 2. Выражение собственной позиции по данному высказыванию 3. Обосно...

Гость: Гость:

1) Правильно, так и сеть! Просто сильному человеку хочется жить нормально, у него есть поважнее дела, чем совершать преступления (семья, работа и т.д.), он живет ради уловольствия, а не ради того, чтобы гнить из-за преступлений, делая другим плохо и больно! Это означает то, что у сильного человека есть мозги и сердце, а у слабого ничего нету! 2) Я отношусь к числу сильных. Мне нравится эта прекрасная жизнь, несмотря на мой еще молодой возраст. Я живу ради удовольствия, люблю родных и близких, каждая секунда жизни у меня насчету. Я наслаждаюсь жизнью и мне не за чем совершать преступления.