Зачем зубы во рту?  

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Зачем человеку нужны зубы Как же это красиво, когда у человека белые и ровные, как драгоценный жемчуг, зубы! Они ведь нужны не только для того, чтобы кусать и жевать, но и для того, чтобы человек мог ослепительно улыбаться и все вокруг могли бы видеть, что он здоровый, сильный, веселый и с удовольствием может работать. Оказывается, зубы нужны и для красивой речи, ведь они участвуют в произношении некоторых звуков. Соотношение верхних и нижних зубов обычно называют прикусом. И если зубы стоят не ровно, то из-за неправильного прикуса могут меняться контуры лица. Это, конечно, придает лицу своеобразие, но в большинстве случаев не очень украшает мальчика или девочку. Зубы можно сравнить с растениями в цветочных горшочках, где каждый зуб закреплен в своем костном «горшочке». За зубами и ухаживать надо, как за цветами: споласкивать после еды, чистить зубными щетками и специальными ниточками-флоссами промежутки между ними, удобрять фторидами. В сказочном саду жемчужных зубов у каждого человека сначала вырастает 20 временных зубов, а затем — 32 постоянных. Внимательно перед зеркалом рассмотрите стройный ряд своих зубов. Самые передние 4 зуба вверху и 4 зуба внизу называются резцами, так как с их помощью мы откусываем или, как ножницами, отрезаем кусочки пищи. За резцами следуют зубки с острой, похожей на шило верхушкой — это клыки. Они похожи на зубы хищных животных — собаки, кошки, акулы. Но у этих животных все зубы такие, а у нас с вами таких зубов только четыре. За клыками стоят жевательные зубы, которые наверху заканчиваются плоской площадкой с бугорками, между которыми имеются щели-фиссуры. Эти зубки похожи на мельничные жернова: они перемалывают кусочки пищи, отрезанные передними резцами. Чтобы пища хорошо «перемололась», была вся пережевана, ее надо переворачивать, и такую работу «лопаты» берет на себя язык. Хорошо пережеванная и смоченная слюной пища отправляется в желудок и кишечник, где продолжается работа по усвоению всего того, что съедено. Если человек плохо пережевывает пищу и заглатывает ее целыми кусками, бедным желудку и кишечнику приходится туго. Они вынуждены выполнять не свойственную им тяжелую работу, что через какое-то время приводит к болезни. Поэтому, заботясь о здоровье своего желудка, во время еды не следует торопиться, а нужно тщательно пережевывать пищу.