Купили 0.8 кг колбасы и 0.3 кг сыра.За всю покупку заплатили 3.28 тысяч рублей.Известно, что 1 кг колбасы дешевле 1 кг сыра на 0.3 тыс. рублей.Сколько стоит 1 кг сыра?

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Обозначим цену одного килограмма колбасы за х, сыра за у. Составим систему: {y-x=0,3 {0,8x+0,3x=3,28 Из первого уравнения выразим у: y=0,3+x Подставим во второе: 0,8x+0,3(0,3+x)=3,28 0,8x+0,09+0,3x=3,28 1,1x=3,19 x=2,9 тыс. руб. Значит один килограмм колбасы стоит 2,9 тыс рублей, тогда один килограмм сыра стоит 0,3+2,9=3,2 тыс. рублей