очень надо начерти числовой луч и отметь на нём точки. соответствующие числам 0 4 7

Математика
очень надо начерти числовой луч и отметь на нём точки. соответствующие числам 0 4 7
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Ответ(ы) на вопрос:
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 ___0__.__.__.__4__.__.__7__.__.__.__.__.__           1   2   3         5    6        8   9  10             
Гость:
  0___*____*____*____4____*____*____7____*_____*_____*___________        1       2      3               5       6              8         9         10               
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