очень надо начерти числовой луч и отметь на нём точки. соответствующие числам 0 4 7
Математика
очень надо начерти числовой луч и отметь на нём точки. соответствующие числам 0 4 7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
___0__.__.__.__4__.__.__7__.__.__.__.__.__ 1 2 3 5 6 8 9 10
Гость:
0___*____*____*____4____*____*____7____*_____*_____*___________ 1 2 3 5 6 8 9 10
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