отзыв по фильму Судьба Человека

Гость: Гость:

Фильм снял русский режиссер Сергей Бондарчук, сам же и играл главную роль русского солдата Андрея Соколова. Фильм начинается с воспоминаний А. Соколова о своей трудной жизни. Сначала была мирная жизнь, Андрей плотничал, строил дома, познакомился со своей будущей женой Ириной, родили троих детей: сына и две дочери, жили весело и дружно.И вдруг война. Соколов на машине подвозит снаряды на передовую, машину разбомбили немцы, его контузило и он попадает в плен. Какие тяготы перенес Андрей в плену, голодал, выполнял непосильную работу, подвергался унижениям и побоям. Однажды он бежал, но был пойман, затравлен собаками и возвращен в концлагерь.После провала немцев под Сталинградом наступили некие послабления, Соколов возит немецкого майора строителя и однажды вместе с майором он переехал линию фронта и привез пленника к своим, с важными документами. Андрея направляют в госпиталь, а потом он едет в отпуск на Родину и здесь его ждет новое горе. Дом его разбомбили, жена и дочери погибли, остался сын, который во время бомбежки был на заводе. Осталась одна радость – сын, который тоже воюет и командует батареей в звании капитана. Но в конце войны новый удар, погиб сын, и отец хоронит его на немецкой земле. Остался Соколов один и не знает, как дальше жить, не осталось у него никого из родных.Вот тут и встречается нашему герою Ванюшка, которого Андрей называет своим сыном и который стал ему самым родным и близким человеком.В судьбе Андрея Соколова отразилась жизнь русского человека, его страдания, лишения, тяжелейшая война, плен, смерть родных и близких. Но в эти тяжелейшие годы русский народ выжил, победил фашизм, одержал великую победу. И мы, оставшиеся жить после победы должны помнить о наших дедах, отцах, братьях, матерях, сестрах, завоевавших для нас победу.