боковое ребро правильной четырёхугольной призмы равно 6см, а диагональ боковой грани 10см.найдите площадь боковой поверхности и объм призмы
Геометрия
боковое ребро правильной четырёхугольной призмы равно 6см, а диагональ боковой грани 10см.найдите площадь боковой поверхности и объм призмы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
найдем сторону основания: на боковой грани сторона основания, высота и диагональ образуют прямоугольный треугольник, применим теорему Пифагора - сторона основания = корень (100-36)=8 Тогда Sбок=Pосн*h=32*6=192; Vпризмы=Sосн*h=64*6=384
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