расстояние между двумя точечными зарядами q1= +4 нкл и q2=-5нкл,находящимися в вакууме,равно 0.6 м. определите напряженность поля в средней точке между зарядами

Физика
расстояние между двумя точечными зарядами q1= +4 нкл и q2=-5нкл,находящимися в вакууме,равно 0.6 м. определите напряженность поля в средней точке между зарядами
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: q1=4нКл=4*10^9Кл q2=-5 нКл=-5*10^-9Кл  r=0,6м k=9/10^9  Е-? Решение: Е=Е1+Е2 Расстояние между каждым зарядом  и серединой - L L=r/2 =0.6/2=0.3 м общая формула для расчета напряженности Е=kq/L^2 E1= 9*10^9*4*10^-9/3^2*10^-2=9*4/9*10^-2= 4*10^2=400 H/Кл E2=  9*10^9* |- 5|*10^-9 /9*10^-2=5*10^-2=500  H/Кл E=400+500=900 H/Кл Ответ: 900 H/Кл  
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