расстояние между двумя точечными зарядами q1= +4 нкл и q2=-5нкл,находящимися в вакууме,равно 0.6 м. определите напряженность поля в средней точке между зарядами

Физика

расстояние между двумя точечными зарядами q1= +4 нкл и q2=-5нкл,находящимися в вакууме,равно 0.6 м. определите напряженность поля в средней точке между зарядами

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