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два проводника с сопротивлением 5 ом и 10 ом соединены параллельно и включены в цепь.В первом проводнике выделилось 100 дж теплоты.Сколько теплоты выделится за такое же время во втором проводнике? по условию напряжение одинаково -параллельное соединение время одинаково R1= 5 ом R2=10 ом Q1=100 Дж количество тепла в каждом проводнике Q1=U^2/R1*t=1/R1 *U^2*t (1) Q2=U^2/R2*t=1/R2 *U^2*t (2) разделим (1) на (2) и сократим одинаковые части выражений Q1/Q2=R2/R1 подставим значения из условия Q2=100*5/10=50 Дж ответ во втором проводнике 50 Дж