Скорость катера 3,7 км/ч. Найдите скорость катера по течению и его скорость против течения, если собственная скорость катера 12 км/ч
Алгебра
Скорость катера 3,7 км/ч. Найдите скорость катера по течению и его скорость против течения, если собственная скорость катера 12 км/ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3,7 км/ч - скорость течения - наверное 12+3,7=15,7км/ч скорость катера по течению 12-3,7=8,3км/ч скорость катера против течения
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