За 2 дня было вспахано 240 га. Во второй день вспахали 7/9 того, что было вспахано в первый день. Сколько га было вспахано в каждый из этих дней???
Математика
За 2 дня было вспахано 240 га. Во второй день вспахали 7/9 того, что было вспахано в первый день. Сколько га было вспахано в каждый из этих дней???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обозначим то, что вспахали в первый день за х. Тогда во второй день вспахали 7х/9. Составим уравнение: х+7х/9=240 Избавимся от знаменателя: 9х+7х=240*9 16х=2160 х=135 га Значит в первый день вспахали 135 га, тогда во творой 135*7/9=105 га Ответ: 135 и 105 га
Гость:
x га вспахано в первый день; 7/9 *х га вспахано во второй день всего 240га: х+7/9*х=240 16/9*x=240 x=240:16/9=135 7/9*х=105 отв в 1 день вспахали 135 га, во второй - 105га
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