За 2 дня было вспахано 240 га. Во второй день вспахали 7/9 того, что было вспахано в первый день. Сколько га было вспахано в каждый из этих дней???

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Обозначим то, что вспахали в первый день за х. Тогда во второй день вспахали 7х/9. Составим уравнение: х+7х/9=240 Избавимся от знаменателя: 9х+7х=240*9 16х=2160 х=135 га Значит в первый день вспахали 135 га, тогда во творой 135*7/9=105 га Ответ: 135 и 105 га