В трапеции АВСД углы А и В прямые.Диагональ АС-биссектриса угла А и равна 6 см.Найдите пплощадь трапеции,Если угол СДА=60 градусов.
Геометрия
В трапеции АВСД углы А и В прямые.Диагональ АС-биссектриса угла А и равна 6 см.Найдите пплощадь трапеции,Если угол СДА=60 градусов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
AC биссектриса, значит
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