Скажите фразу одним словом: 1)Сладость,через которую можно смотреть на солнце 2) хвост,который впереди 3)Неодушевлённый пожарный.
Литература
Скажите фразу одним словом: 1)Сладость,через которую можно смотреть на солнце 2) хвост,который впереди 3)Неодушевлённый пожарный.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Леденец 2. Хобот 3. Огнетушитель
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