вычислите 10.8*-0.4+13.2/3-7.6=
Математика
вычислите 10.8*-0.4+13.2/3-7.6=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 10,8 *(-0,4)=- 4,32 2) 13,2:3 =4,4 3) 4,32+4,4-7,6=1,12
Гость:
10,8 * -0,4 = - 4,32 13,2 / 3 =4,4 4,32 + 4,4 - 7,6 = 1,12 Ответ 1,12
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