Определите высоту столба ртути, который уравновешивается атмосферным давлением p= 90 кПа.   

Физика
Определите высоту столба ртути, который уравновешивается атмосферным давлением p= 90 кПа.   
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
760 мм рт ст = 100000 па х                  =  90000 Па   х= 684 мм рт ст
Гость:
Составляешь пропорцию: 760 мм рт ст          100000 па х                            90000 Па перемножаешь крест накрест: х=760*90000/100000=684  мм рт ст Ответ: 684  мм рт ст
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