Определите высоту столба ртути, который уравновешивается атмосферным давлением p= 90 кПа.
Физика
Определите высоту столба ртути, который уравновешивается атмосферным давлением p= 90 кПа.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
760 мм рт ст = 100000 па х = 90000 Па х= 684 мм рт ст
Гость:
Составляешь пропорцию: 760 мм рт ст 100000 па х 90000 Па перемножаешь крест накрест: х=760*90000/100000=684 мм рт ст Ответ: 684 мм рт ст
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Физика
Шарик массой m = 0.6 г, подвешенный на тонкой нити длиной 1 м в однородном электрическом поле, отклонился от вертикали на х = 5 см. Найти напряженн...
Алгебра
Скорость катера 3,7 км/ч. Найдите скорость катера по течению и его скорость против течения, если собственная скорость катера 12 км/ч