Поводящие шары, имеющие размеры R1 = 3,6 см и R2 = 7,2 см получили заряды 0, 016 нКл и 0,032 нКл соответственно. A. Найти электроёмкость каждого шара. B. Найти потенциал точки на поверхности шара и потенциал в центре шара. C. Ч...

Физика

Поводящие шары, имеющие размеры R1 = 3,6 см и R2 = 7,2 см получили заряды 0, 016 нКл и 0,032 нКл соответственно. A. Найти электроёмкость каждого шара. B. Найти потенциал точки на поверхности шара и потенциал в центре шара. C. Что произойдёт, если шары соединить тонким проводом?

Автор: Гость