Поводящие шары, имеющие размеры R1 = 3,6 см и R2 = 7,2 см получили заряды 0, 016 нКл и 0,032 нКл соответственно. A. Найти электроёмкость каждого шара. B. Найти потенциал точки на поверхности шара и потенциал в центре шара. C. Ч...
Физика
Поводящие шары, имеющие размеры R1 = 3,6 см и R2 = 7,2 см получили заряды 0, 016 нКл и 0,032 нКл соответственно. A. Найти электроёмкость каждого шара. B. Найти потенциал точки на поверхности шара и потенциал в центре шара. C. Что произойдёт, если шары соединить тонким проводом?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
U0=(2*g*H) ; M*U0+m*v=0; v=-(M*U0)/m; v=-(0,250*(2*10*150)^0,5)/0,05=175(m/c)/
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