Пожалуйста помогите сочинить сказку "Путешествие капельки". В сюжете нужно отразить такие моменты: уход героя из дома, приключения и испытания в пути, возвращение домой.
Литература
Пожалуйста помогите сочинить сказку "Путешествие капельки". В сюжете нужно отразить такие моменты: уход героя из дома, приключения и испытания в пути, возвращение домой.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жила-была Капелька. Домом её было бескрайнее море с тысячами миллонов других капелек. Жила Капелька и не тужила, да вот однажды захотелось ей мир посмотреть и себя показать. Взмыла она в небо, такое же бескрайнее, как и её родной дом. Взмыла Капелька в небо и оказалась, вместе с другими любопытными капельками, в облачке. Подул ветер и облачко быстро понеслось куда-то. Капелькам сталь страшно и холодно и они спрыгнули вниз. Долго подала Капелька, а когда наконец упала снова оказалась в родном море. Везде хорошо, а дома лучше всего - это Капелька запомнила навсегда.
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