В первой вазе было в 4 раза меньшэ роз, после того как в первую вазу поставили 16 роз, а с второй вазы забрали 11 роз в абоих вазах роз стало поровну.Сколько роз было в первой вазе.
Математика
В первой вазе было в 4 раза меньшэ роз, после того как в первую вазу поставили 16 роз, а с второй вазы забрали 11 роз в абоих вазах роз стало поровну.Сколько роз было в первой вазе.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х- первая ваза 4х - вторая ваза х+16=4х-11 4х-х=16+11 3х=27 х=9 роз в первой вазе Ответ. 9 роз в первой вазе
Гость:
пусть х роз в первой вазе,тогда 4х роз было во второй. Составим уравнение: х+16=4х-11 16+11=4х-х 27=3х х=27:3 х=9 роз было в первой вазе.
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