В первой вазе было в 4 раза меньшэ роз, после того как в первую вазу поставили 16 роз, а с второй вазы забрали 11 роз в абоих вазах роз стало поровну.Сколько роз было в первой вазе.

Математика

В первой вазе было в 4 раза меньшэ роз, после того как в первую вазу поставили 16 роз, а с второй вазы забрали 11 роз в абоих вазах роз стало поровну.Сколько роз было в первой вазе.

Автор: Гость