найдите значение пераметра а,при котором каксательная к графику функции у=а(1+sin2x) в точке с абсциссой х=pi/3 параллельна биссиктрисе первой координатной четверти

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а - параметр, значит можно считать числом y = a + asin2x y' = 2acos2x y(x₀) = y(π/3) = a + asin(2π/3) = a + a√3/2 y'(x₀) = y'(π/3) = 2acos(2π/3) = 2a*(-1/2) = -a Уравнение касательной: y = y(x₀) - y'(x₀)(x - x₀) y = a + a√3/2 + a(x - π/3) y = a + a√3/2 + ax - aπ/3 y = ax + a + a√3/2 - aπ/3 Получилась ф-ия, вида y = k1x + c, где k1 = a Биссектриса первой координатной четверти - это y = x, где k2 = 1 Параллельные линейные ф-ии имеют одинаковое k. Значит k1 = k2; a = 1 Ответ: 1