В геометрической прогрессии b4= - 1,b7 = 27.Найдите знаменатель этой прогрессии.
Алгебра
В геометрической прогрессии b4= - 1,b7 = 27.Найдите знаменатель этой прогрессии.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
b4= - 1,b7 = 27 bn=b1*q^n-1 b1*q3=-1 b1*q6=27 b1=-1/q^3 (-1/q^3)*q^6=27 -q^3=27 q^3=-27 q=-3
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