Магнетит массой 5,00г прокалили с 1,00г алюминия.Найдите массу полученного железа
Химия
Магнетит массой 5,00г прокалили с 1,00г алюминия.Найдите массу полученного железа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3Fe₃O₄+8Al⇒4Al₂O₃+9Fe n(Fe₃O₄)=m/M=5г÷(56·3+16·4)г/моль≈0.02моль n(Al)=m/M=1г÷27г/моль≈0.04моль Так как перед Fe₃O₄ стоит 3, значит нужно n(Fe₃O₄) разделить на 3. Получается ≈0.007моль. Так как перед Al стоит 8, значит нужно n(Al) разделить на 8. Получается ≈0.005моль. Решаем по недостатку. n(Fe)=n(Al)·9=0.045моль m(Fe)=M·n=56г/моль·0.045моль=2.52г Ответ:2.52г
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