отрезки АВ и СD пересекаются в точке О, являющейся их серединой, Докажите равенство треугольников АВС и ВАD
Геометрия
отрезки АВ и СD пересекаются в точке О, являющейся их серединой, Докажите равенство треугольников АВС и ВАD
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
углы АОD и СОВ равны т. к. вертикальные, АО=ОВ, DC=CO, следовательно по первому признаку равенства треугольников ▲АОD и ▲СОВ равны. что и требовалось доказать.
Гость:
если точка О-середина, то АО = ОВ, СО = ОD, и <(угл) АОС =
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