боковая сторона равнобедренного треугольника равна 10 см,а его основание - 12 см.Найдите его площадь(подробно,и с рисунком пожалуйста:*)

Геометрия

боковая сторона равнобедренного треугольника равна 10 см,а его основание - 12 см.Найдите его площадь(подробно,и с рисунком пожалуйста:*)

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