Бели диагонали параллелограмма делят его углы пополам, то этот параллелограмм — ромб. В любой ромб можно вписать окружность. Около любого квадрата можно описать окружность. Если один из углов, прилежащих к стороне параллелограм...

Геометрия

Бели диагонали параллелограмма делят его углы пополам, то этот параллелограмм — ромб. В любой ромб можно вписать окружность. Около любого квадрата можно описать окружность. Если один из углов, прилежащих к стороне параллелограмма, равен 45°, то другой угол, прилежащий к той же стороне, равен 45°.

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