Бели диагонали параллелограмма делят его углы пополам, то этот параллелограмм — ромб. В любой ромб можно вписать окружность. Около любого квадрата можно описать окружность. Если один из углов, прилежащих к стороне параллелограм...
Геометрия
Бели диагонали параллелограмма делят его углы пополам, то этот параллелограмм — ромб. В любой ромб можно вписать окружность. Около любого квадрата можно описать окружность. Если один из углов, прилежащих к стороне параллелограмма, равен 45°, то другой угол, прилежащий к той же стороне, равен 45°.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если один из углов, прилежащих к стороне параллелограмма, равен 45°, то другой угол, прилежащий к той же стороне, равен 135 гр.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Теплоход должен пройти со скоростью 370 км за 9 часов. Первые 2 часа он шел соскоростью 35км/ч, следующие 4 часа - со скоростью 45 км/ч. С какой ск...
Физика
Две плитки, спирали которых имеют одинаковое сопротивление, включены в сеть: в одном случае последовательно, в другом параллельно. В каком случае в...
Қазақ тiлi