Теплоход должен пройти со скоростью 370 км за 9 часов. Первые 2 часа он шел соскоростью 35км/ч, следующие 4 часа - со скоростью 45 км/ч. С какой скоростью он должен идти оставшийся путь, чтобы пройти весь путь в назначенный срок?
Математика
Теплоход должен пройти со скоростью 370 км за 9 часов. Первые 2 часа он шел соскоростью 35км/ч, следующие 4 часа - со скоростью 45 км/ч. С какой скоростью он должен идти оставшийся путь, чтобы пройти весь путь в назначенный срок?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
35 х 2 = 70 км он прошёл за 2 часа 45 х 4 =180 км он прошёл за 4 часа 180 + 70 = 250 он прошёл за 6 часов 9 - 2 -4 =3 часа осталось времени 370 - 250 =120 км растояние, которое надо пройти 120 : 3 = 40 км/час надо идт, чтобы прийти в назначеный срок
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Две плитки, спирали которых имеют одинаковое сопротивление, включены в сеть: в одном случае последовательно, в другом параллельно. В каком случае в...
Қазақ тiлi