по 5 примеров:а)Согласование б)Управление в)Примыкание
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по 5 примеров:а)Согласование б)Управление в)Примыкание
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а. согласование белая берёза мамин шарф фарфоровая статуэтка красивый дом хороший друг. б. управление крыша дома пошёл домой зову тебя компьютер друга работа в офисе в. примыкание бежать быстро иду насвистывая петь красиво лежать спокойно шел неспеша
Гость:
Согласование: пиратский флаг,молниеносная атака,печальная судьба,хвалебная песня,наш корабль Управление: захватить судно, рыцарь удачи,спустить флаг,уйти в море, высадиться на берег; Примыкание: встретить враждебно,очень быстро, необычайно интересно,смотреть ввысь,петь грустно
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