сочинение по пословице - спорить спорь, а браниться грех
География
сочинение по пословице - спорить спорь, а браниться грех
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Была у нас соседка в доме, жуть как любила поспорить да поругаться. Всегда была главной в доме, собирала деньги на новую входную дверь, решала кто будет мыть полы, в каком порядке квартиры будут оплачивать ремонтные работы в подъезде. Делала она это всегда несправедливо, жильцы постоянно были на неё в обиде. Однажды они предложили ей не мыть полы в подъезде самим, а нанять уборщицу, которая бы раз в неделю приходила убираться. Все бы ничего, да только Валентина Ивановна начала со всеми спорить, что полы могут вымыть и сами жильцы, и зачем нужно тратить на уборщицу лишние 50 рублей. Спорила, спорила, а потом как начала ругаться да кричать, что жильцы выбрали себе другую заведущую по дому, а на неё подали жалобу, потому что она хоть деньги всегда и собирала, а сама не платила. И вот мораль у этого рассказа: "Спорить-спорь, а браниться-грех!"
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Бели диагонали параллелограмма делят его углы пополам, то этот параллелограмм — ромб. В любой ромб можно вписать окружность. Около любого квадрата ...
Математика
Теплоход должен пройти со скоростью 370 км за 9 часов. Первые 2 часа он шел соскоростью 35км/ч, следующие 4 часа - со скоростью 45 км/ч. С какой ск...