сочинение по пословице - спорить спорь, а браниться грех

Гость: Гость:

Была у нас соседка в доме, жуть как любила поспорить да поругаться. Всегда была главной в доме, собирала деньги на новую входную дверь, решала кто будет мыть полы, в каком порядке квартиры будут оплачивать ремонтные работы в подъезде. Делала она это всегда несправедливо, жильцы постоянно были на неё в обиде. Однажды они предложили ей не мыть полы в подъезде самим, а нанять уборщицу, которая бы раз в неделю приходила убираться. Все бы ничего, да только Валентина Ивановна начала со всеми спорить, что полы могут вымыть и сами жильцы, и зачем нужно тратить на уборщицу лишние 50 рублей. Спорила, спорила, а потом как начала ругаться да кричать, что жильцы выбрали себе другую заведущую по дому, а на неё подали жалобу, потому что она хоть деньги всегда и собирала, а сама не платила. И вот мораль у этого рассказа: "Спорить-спорь, а браниться-грех!"